Deine KI.Deine Daten.
Keine Cloud.

Durch die Verbindung mit lokalen LLMs von Ollama liefert NativeMind die neuesten KI-Funktionen direkt in deinem bevorzugten Browser — ohne auch nur ein Byte an Cloud-Server zu senden.

Demo

Lokal – von Natur aus.

Privat – standardmäßig.

Absolute Privatsphäre

100% lokal auf deinem Gerät. Keine Cloud. Deine Daten verlassen nie dein Gerät.

Open-Source

Vollständig Open-Source. Überprüfbar, transparent und gemeinschaftlich unterstützt.

Bereit für Unternehmen

Schnell, lokal und sicher – entwickelt für Arbeitsabläufe in der echten Welt.

Warum ist Lokales wichtig?

Deine Daten = deine Kontrolle: Alles läuft lokal – nichts wird an die Cloud gesendet.

Kein Sync, keine Logs, keine Leaks: NativeMind verfolgt, speichert oder überträgt deine Daten nie.

Nutze leistungsstarke Open-Modelle lokal und nahtlos

Unterstützt gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — schnell, datenschutzfreundlich und vollständig lokal.

Die nahtlose Ollama-Integration ermöglicht es, Modelle sofort zu laden und zu wechseln – ohne Einrichtung.

Alles, was du brauchst Direkt in deinem Browser

Webseiten zusammenfassen

Erhalte klare und prägnante Zusammenfassungen von langen Artikeln oder Berichten.

Web Summarization

Chatten über Tabs hinweg

Stelle Fragen und behalte den Kontext — auch über verschiedene Webseiten und Seiten hinweg.

Web Summarization

Lokale Websuche

Frage alles. NativeMind durchsucht und antwortet direkt in deinem Browser.

Web Summarization

Eintauchende Übersetzung

Übersetze ganze Seiten sofort und bewahre dabei die Formatierung. Kontextbewusst und datenschutzorientiert.

Web Summarization

Verwende lokale LLMs in deiner Web-App

Leichtgewichtige Browser-API zum Ausführen von Prompts und Erhalten von Antworten von deinem lokalen LLM — ohne SDK, ohne Server, vollständig kontrolliert.

API-Dokumentation ansehen >

Preise & Zugang

Persönliche Nutzung

Keine Anmeldung. Kein Tracking. Einfach installieren und loslegen.

100 % kostenlos

Häufig gestellte Fragen

Nein. NativeMind läuft vollständig auf deinem lokalen Gerät. Es sendet niemals Daten, Eingaben oder Seiteninhalte an externe Server – alles bleibt auf deinem Gerät.