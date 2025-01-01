Lokal – von Natur aus.
Privat – standardmäßig.
Absolute Privatsphäre
100% lokal auf deinem Gerät. Keine Cloud. Deine Daten verlassen nie dein Gerät.
Open-Source
Vollständig Open-Source. Überprüfbar, transparent und gemeinschaftlich unterstützt.
Bereit für Unternehmen
Schnell, lokal und sicher – entwickelt für Arbeitsabläufe in der echten Welt.
Warum ist Lokales wichtig?
Deine Daten = deine Kontrolle: Alles läuft lokal – nichts wird an die Cloud gesendet.
Kein Sync, keine Logs, keine Leaks: NativeMind verfolgt, speichert oder überträgt deine Daten nie.
Nutze leistungsstarke Open-Modelle lokal und nahtlos
Unterstützt gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — schnell, datenschutzfreundlich und vollständig lokal.
Die nahtlose Ollama-Integration ermöglicht es, Modelle sofort zu laden und zu wechseln – ohne Einrichtung.
Alles, was du brauchst Direkt in deinem Browser
Verwende lokale LLMs in deiner Web-App
Leichtgewichtige Browser-API zum Ausführen von Prompts und Erhalten von Antworten von deinem lokalen LLM — ohne SDK, ohne Server, vollständig kontrolliert.
Preise & Zugang
Persönliche Nutzung
Keine Anmeldung. Kein Tracking. Einfach installieren und loslegen.