Lokal secara Alami.
Pribadi secara Default.
Privasi Absolut
100% di perangkat. Tanpa cloud. Data Anda tidak pernah meninggalkan perangkat Anda.
Open-source
Sepenuhnya open-source. Dapat diaudit, transparan, dan didukung oleh komunitas.
Siap untuk Perusahaan
Cepat, lokal, dan aman — dibangun untuk alur kerja nyata.
Mengapa AI di Perangkat Penting?
Data Anda = kendali Anda: Segalanya berjalan secara lokal — tidak ada yang dikirim ke cloud.
Tanpa Sinkronisasi, Tanpa Log, Tanpa Kebocoran: NativeMind tidak pernah melacak, menyimpan, atau mengirimkan data Anda.
Jalankan Model Open yang Kuat Secara Lokal, Tanpa Hambatan
Mendukung gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — cepat, pribadi, dan sepenuhnya di perangkat.
Integrasi Ollama tanpa hambatan memungkinkan Anda memuat dan mengganti model secara instan, tanpa pengaturan.
Segala yang Anda Butuhkan Di Dalam Browser Anda
Gunakan LLM Lokal di Aplikasi Web Anda
API ringan dalam browser untuk menjalankan prompt dan mendapat respons dari LLM lokal Anda — tanpa SDK, tanpa server, sepenuhnya terkontrol.
Harga & Akses
Penggunaan Pribadi
Tanpa pendaftaran. Tanpa pelacakan. Cukup instal dan langsung gunakan.