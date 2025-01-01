AI Anda.Data Anda.
Tanpa Cloud.

Dengan menghubungkan ke LLM lokal Ollama, NativeMind memberikan kemampuan AI terbaru langsung di browser favorit Anda — tanpa mengirimkan satu byte pun ke server cloud.

NativeMind - Your fully private, open-source, on-device AI assistant | Product Hunt
Demo

Lokal secara Alami.

Pribadi secara Default.

Privasi Absolut

100% di perangkat. Tanpa cloud. Data Anda tidak pernah meninggalkan perangkat Anda.

Open-source

Sepenuhnya open-source. Dapat diaudit, transparan, dan didukung oleh komunitas.

Siap untuk Perusahaan

Cepat, lokal, dan aman — dibangun untuk alur kerja nyata.

Mengapa AI di Perangkat Penting?

Data Anda = kendali Anda: Segalanya berjalan secara lokal — tidak ada yang dikirim ke cloud.

Tanpa Sinkronisasi, Tanpa Log, Tanpa Kebocoran: NativeMind tidak pernah melacak, menyimpan, atau mengirimkan data Anda.

Jalankan Model Open yang Kuat Secara Lokal, Tanpa Hambatan

Mendukung gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — cepat, pribadi, dan sepenuhnya di perangkat.

Integrasi Ollama tanpa hambatan memungkinkan Anda memuat dan mengganti model secara instan, tanpa pengaturan.

Segala yang Anda Butuhkan Di Dalam Browser Anda

Ringkas Halaman Web

Dapatkan ringkasan yang bersih dan ringkas dari artikel atau laporan panjang

Web Summarization

Obrolan Antar Tab

Ajukan pertanyaan dan tetap memahami konteks — bahkan di berbagai situs web dan halaman.

Web Summarization

Pencarian Web Lokal

Tanya apa saja. NativeMind menjelajah dan menjawab langsung di browser Anda.

Web Summarization

Terjemahan Secara Mendalam

Terjemahkan seluruh halaman secara instan sambil menjaga format tetap utuh. Sadar konteks dan mengutamakan privasi.

Web Summarization

Gunakan LLM Lokal di Aplikasi Web Anda

API ringan dalam browser untuk menjalankan prompt dan mendapat respons dari LLM lokal Anda — tanpa SDK, tanpa server, sepenuhnya terkontrol.

API Desktop ViewLihat Dokumentasi API >

Harga & Akses

Penggunaan Pribadi

Tanpa pendaftaran. Tanpa pelacakan. Cukup instal dan langsung gunakan.

100% Gratis

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Tidak. NativeMind berjalan sepenuhnya di perangkat lokal Anda. Tidak pernah mengirim data, perintah, atau konten halaman Anda ke server eksternal. Semuanya tetap di dalam perangkat Anda.