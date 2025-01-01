본질적으로 로컬.
기본적으로 개인 정보 보호.
절대적인 개인 정보 보호
100% 온디바이스. 클라우드 없음. 데이터가 절대 기기를 떠나지 않습니다.
오픈 소스
완전한 오픈 소스. 감사 가능, 투명성, 커뮤니티 지원.
기업 사용 준비 완료
빠르고, 로컬이며, 안전합니다 — 실제 워크플로를 위해 설계되었습니다.
왜 온디바이스가 중요한가요?
데이터 = 사용자의 통제: 모든 것이 로컬에서 실행되며 클라우드로 아무것도 전송되지 않습니다.
싱크 없음, 로그 없음, 누출 없음: NativeMind 는 데이터를 절대 추적, 저장, 또는 전송하지 않습니다.
강력한 오픈 모델을 로컬에서 매끄럽게 실행하세요
gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral 지원 — 빠르고, 개인적이며, 완전히 온디바이스
무설정으로 Ollama 를 매끄럽게 통합하여 모델을 즉시 로드하고 전환할 수 있습니다.
브라우저 안에서 필요한 모든 것
웹 앱에서 로컬 LLM 사용
로컬 LLM에서 프롬프트를 실행하고 응답을 받는 가벼운 브라우저 내 API — SDK 없음, 서버 없음, 완전 제어.
가격 및 접근
개인 사용
가입 없이. 추적 없이. 설치하면 끝.
100% 무료
자주 묻는 질문
아니오. NativeMind 는 완전히 로컬 기기에서 실행됩니다. 귀하의 데이터, 프롬프트 또는 페이지 내용을 외부 서버로 전송하지 않습니다. 모든 것이 기기 내에만 유지됩니다.