당신의 AI.당신의 데이터.
제로 클라우드.

Ollama 로컬 LLM 에 연결하여 NativeMind 가 좋아하는 브라우저 안에서 최첨단 AI 기능을 제공합니다 — 클라우드 서버에 단 1 바이트도 전송하지 않습니다.

본질적으로 로컬.

기본적으로 개인 정보 보호.

절대적인 개인 정보 보호

100% 온디바이스. 클라우드 없음. 데이터가 절대 기기를 떠나지 않습니다.

오픈 소스

완전한 오픈 소스. 감사 가능, 투명성, 커뮤니티 지원.

기업 사용 준비 완료

빠르고, 로컬이며, 안전합니다 — 실제 워크플로를 위해 설계되었습니다.

왜 온디바이스가 중요한가요?

데이터 = 사용자의 통제: 모든 것이 로컬에서 실행되며 클라우드로 아무것도 전송되지 않습니다.

싱크 없음, 로그 없음, 누출 없음: NativeMind 는 데이터를 절대 추적, 저장, 또는 전송하지 않습니다.

강력한 오픈 모델을 로컬에서 매끄럽게 실행하세요

gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral 지원 — 빠르고, 개인적이며, 완전히 온디바이스

무설정으로 Ollama 를 매끄럽게 통합하여 모델을 즉시 로드하고 전환할 수 있습니다.

브라우저 안에서 필요한 모든 것

웹 페이지 요약

긴 기사나 보고서를 간결하고 깔끔하게 요약하세요.

탭 간 채팅

질문을 하고 컨텍스트를 유지하세요 — 서로 다른 웹사이트와 페이지 간에도 가능합니다.

로컬 웹 검색

무엇이든 물어보세요. NativeMind 는 브라우저에서 직접 검색하고 답변합니다.

몰입형 번역

전체 페이지를 즉시 번역하며, 포맷을 유지합니다. 컨텍스트 인식 및 프라이버시 우선.

웹 앱에서 로컬 LLM 사용

로컬 LLM에서 프롬프트를 실행하고 응답을 받는 가벼운 브라우저 내 API — SDK 없음, 서버 없음, 완전 제어.

API 문서 보기 >

가격 및 접근

개인 사용

가입 없이. 추적 없이. 설치하면 끝.

100% 무료

자주 묻는 질문

아니오. NativeMind 는 완전히 로컬 기기에서 실행됩니다. 귀하의 데이터, 프롬프트 또는 페이지 내용을 외부 서버로 전송하지 않습니다. 모든 것이 기기 내에만 유지됩니다.