ทำงานในเครื่องเป็นหลัก
ตั้งค่าเป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น
ความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์
100% บนอุปกรณ์ ไม่มีคลาวด์ ข้อมูลของคุณไม่เคยออกจากเครื่อง
โอเพ่นซอร์ส
โอเพ่นซอร์สเต็มรูปแบบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส และได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
พร้อมใช้งานในองค์กร
รวดเร็ว ทำงานในเครื่อง และปลอดภัย — สร้างขึ้นสำหรับขั้นตอนการทำงานในโลกจริง
ทำไม AI บนอุปกรณ์ถึงสำคัญ?
ข้อมูลของคุณ = การควบคุมของคุณ: ทุกอย่างทำงานในเครื่อง — ไม่มีอะไรถูกส่งไปยังคลาวด์
ไม่มีการซิงค์ ไม่มีล็อก ไม่มีการรั่วไหล: NativeMind ไม่ติดตาม จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลของคุณ — อย่างเด็ดขาด
ใช้งานโมเดลโอเพ่นที่ทรงพลังได้ในเครื่องอย่างราบรื่น
รองรับ gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — รวดเร็ว เป็นส่วนตัว และเต็มรูปแบบบนอุปกรณ์
การผสาน Ollama อย่างราบรื่นช่วยให้คุณโหลดและเปลี่ยนโมเดลได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
สิ่งที่คุณต้องการ ในเบราว์เซอร์ของคุณ
ใช้ LLM ในเครื่องในเว็บแอปของคุณ
API ที่เบาและทำงานในเบราว์เซอร์เพื่อรัน prompts และรับการตอบสนองจาก LLM ในเครื่องของคุณ — ไม่ต้องใช้ SDK ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
ราคาและการเข้าถึง
ใช้งานส่วนตัว
ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีการติดตาม เพียงติดตั้งและใช้งานได้เลย