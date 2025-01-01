AI ของคุณข้อมูลของคุณ
ไม่มีคลาวด์

โดยการเชื่อมต่อกับ LLM ในเครื่องของ Ollama NativeMind มอบความสามารถ AI ล่าสุดได้ในเบราว์เซอร์โปรดของคุณ — โดยไม่ส่งข้อมูลเพียงไบต์เดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

Demo

ทำงานในเครื่องเป็นหลัก

ตั้งค่าเป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น

ความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์

100% บนอุปกรณ์ ไม่มีคลาวด์ ข้อมูลของคุณไม่เคยออกจากเครื่อง

โอเพ่นซอร์ส

โอเพ่นซอร์สเต็มรูปแบบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส และได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

พร้อมใช้งานในองค์กร

รวดเร็ว ทำงานในเครื่อง และปลอดภัย — สร้างขึ้นสำหรับขั้นตอนการทำงานในโลกจริง

ทำไม AI บนอุปกรณ์ถึงสำคัญ?

ข้อมูลของคุณ = การควบคุมของคุณ: ทุกอย่างทำงานในเครื่อง — ไม่มีอะไรถูกส่งไปยังคลาวด์

ไม่มีการซิงค์ ไม่มีล็อก ไม่มีการรั่วไหล: NativeMind ไม่ติดตาม จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลของคุณ — อย่างเด็ดขาด

ใช้งานโมเดลโอเพ่นที่ทรงพลังได้ในเครื่องอย่างราบรื่น

รองรับ gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — รวดเร็ว เป็นส่วนตัว และเต็มรูปแบบบนอุปกรณ์

การผสาน Ollama อย่างราบรื่นช่วยให้คุณโหลดและเปลี่ยนโมเดลได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า

สิ่งที่คุณต้องการ ในเบราว์เซอร์ของคุณ

สรุปหน้าเว็บ

รับบทสรุปที่ชัดเจนและกระชับจากบทความหรือรายงานยาว

แชทผ่านแท็บต่าง ๆ

ถามคำถามและคงบริบทไว้ได้ — แม้จะข้ามเว็บไซต์และหน้าเว็บต่าง ๆ

ค้นหาเว็บท้องถิ่น

ถามอะไรก็ได้ NativeMind ท่องเว็บและตอบคำถามในเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง

แปลแบบครอบคลุม

แปลหน้าเว็บทั้งหมดทันทีโดยยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้ พร้อมการรับรู้บริบทและความเป็นส่วนตัวมาก่อน

ใช้ LLM ในเครื่องในเว็บแอปของคุณ

API ที่เบาและทำงานในเบราว์เซอร์เพื่อรัน prompts และรับการตอบสนองจาก LLM ในเครื่องของคุณ — ไม่ต้องใช้ SDK ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

ราคาและการเข้าถึง

ใช้งานส่วนตัว

ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีการติดตาม เพียงติดตั้งและใช้งานได้เลย

ฟรี 100%

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ NativeMind ทำงานทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ ไม่ส่งข้อมูล ข้อความ หรือเนื้อหาของหน้าเว็บไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก — ทุกอย่างอยู่บนเครื่องของคุณ