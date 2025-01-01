AI của bạn.Dữ liệu của bạn.
Không đám mây.

Bằng cách kết nối với các mô hình LLM local của Ollama, NativeMind mang đến những khả năng AI mới nhất ngay trong trình duyệt yêu thích của bạn — mà không gửi một byte dữ liệu nào tới máy chủ đám mây.

Demo

Cục bộ theo bản chất.

Riêng tư theo mặc định.

Quyền riêng tư tuyệt đối

100% trên thiết bị. Không đám mây. Dữ liệu của bạn không bao giờ rời khỏi máy.

Mã nguồn mở

Hoàn toàn mã nguồn mở. Có thể kiểm tra, minh bạch, và được cộng đồng hỗ trợ.

Sẵn sàng cho doanh nghiệp

Nhanh, cục bộ, và bảo mật — được xây dựng cho quy trình làm việc thực tế.

Tại sao AI trên thiết bị lại quan trọng?

Dữ liệu của bạn = quyền kiểm soát của bạn: Mọi thứ đều chạy cục bộ — không có gì được gửi lên đám mây.

Không đồng bộ hóa, không ghi nhật ký, không rò rỉ: NativeMind không theo dõi, lưu trữ, hoặc truyền tải dữ liệu của bạn — không bao giờ.

Chạy các mô hình mã nguồn mở mạnh mẽ cục bộ, một cách liền mạch

Hỗ trợ gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — nhanh, riêng tư, và hoàn toàn trên thiết bị.

Tích hợp Ollama mượt mà cho phép bạn tải và chuyển đổi mô hình ngay lập tức, không cần thiết lập.

Mọi thứ bạn cần Bên trong trình duyệt của bạn

Tóm tắt các trang web

Nhận các bản tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu của các bài viết hoặc báo cáo dài

Trò chuyện xuyên suốt giữa các tab

Đặt câu hỏi và giữ ngữ cảnh – ngay cả giữa nhiều trang web và trang khác nhau.

Tìm kiếm web cục bộ

Hỏi bất cứ điều gì. NativeMind duyệt web và trả lời trực tiếp trong trình duyệt của bạn.

Dịch toàn diện

Dịch toàn bộ trang ngay lập tức mà vẫn giữ nguyên định dạng. Nhận biết ngữ cảnh và ưu tiên quyền riêng tư.

Sử dụng LLM cục bộ trong ứng dụng web của bạn

API nhẹ trong trình duyệt để chạy prompts và nhận phản hồi từ LLM cục bộ của bạn — không cần SDK, không cần máy chủ, hoàn toàn kiểm soát.

API Desktop ViewXem tài liệu API >

Giá cả & Truy cập

Sử dụng cá nhân

Không cần đăng ký. Không theo dõi. Chỉ cần cài đặt và sử dụng.

Miễn phí 100%

Câu hỏi thường gặp

Không. NativeMind hoạt động hoàn toàn trên thiết bị của bạn. Nó không gửi bất kỳ dữ liệu, yêu cầu, hoặc nội dung trang nào đến các máy chủ bên ngoài – hoàn toàn không bao giờ. Tất cả dữ liệu đều ở trên thiết bị của bạn.