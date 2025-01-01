Cục bộ theo bản chất.
Riêng tư theo mặc định.
Quyền riêng tư tuyệt đối
100% trên thiết bị. Không đám mây. Dữ liệu của bạn không bao giờ rời khỏi máy.
Mã nguồn mở
Hoàn toàn mã nguồn mở. Có thể kiểm tra, minh bạch, và được cộng đồng hỗ trợ.
Sẵn sàng cho doanh nghiệp
Nhanh, cục bộ, và bảo mật — được xây dựng cho quy trình làm việc thực tế.
Tại sao AI trên thiết bị lại quan trọng?
Dữ liệu của bạn = quyền kiểm soát của bạn: Mọi thứ đều chạy cục bộ — không có gì được gửi lên đám mây.
Không đồng bộ hóa, không ghi nhật ký, không rò rỉ: NativeMind không theo dõi, lưu trữ, hoặc truyền tải dữ liệu của bạn — không bao giờ.
Chạy các mô hình mã nguồn mở mạnh mẽ cục bộ, một cách liền mạch
Hỗ trợ gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — nhanh, riêng tư, và hoàn toàn trên thiết bị.
Tích hợp Ollama mượt mà cho phép bạn tải và chuyển đổi mô hình ngay lập tức, không cần thiết lập.
Mọi thứ bạn cần Bên trong trình duyệt của bạn
Sử dụng LLM cục bộ trong ứng dụng web của bạn
API nhẹ trong trình duyệt để chạy prompts và nhận phản hồi từ LLM cục bộ của bạn — không cần SDK, không cần máy chủ, hoàn toàn kiểm soát.
Giá cả & Truy cập
Sử dụng cá nhân
Không cần đăng ký. Không theo dõi. Chỉ cần cài đặt và sử dụng.