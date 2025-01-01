Local por naturaleza.
Privado por defecto.
Privacidad absoluta
100% en tu dispositivo. Sin nube. Tus datos nunca salen de tu máquina.
Código abierto
Completamente de código abierto. Auditado, transparente y respaldado por la comunidad.
Listo para empresas
Rápido, local y seguro — diseñado para flujos de trabajo reales.
¿Por qué importa usarlo en el dispositivo?
Tus datos = tu control: Todo se ejecuta localmente, nada se envía a la nube.
Sin sincronización, sin registros, sin fugas: NativeMind no rastrea, almacena ni transmite tus datos, nunca.
Ejecuta modelos abiertos potentes localmente, sin problemas
Compatible con gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — rápido, privado y completamente en tu dispositivo.
La integración fluida con Ollama te permite cargar y cambiar modelos al instante, sin configuración.
Todo lo que necesitas Dentro de tu navegador
Usa LLM Local en tu Aplicación Web
API ligera en el navegador para ejecutar prompts y obtener respuestas de tu LLM local — sin SDK, sin servidor, totalmente controlado.
Precios y Acceso
Uso Personal
Sin registro. Sin seguimiento. Solo instala y listo.