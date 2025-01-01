Tu IA.Tus datos.
Cero nube.

Al conectarte con LLMs locales de Ollama, NativeMind ofrece las últimas capacidades de IA directamente dentro de tu navegador favorito — sin enviar ni un solo byte a los servidores en la nube.

Demo

Local por naturaleza.

Privado por defecto.

Privacidad absoluta

100% en tu dispositivo. Sin nube. Tus datos nunca salen de tu máquina.

Código abierto

Completamente de código abierto. Auditado, transparente y respaldado por la comunidad.

Listo para empresas

Rápido, local y seguro — diseñado para flujos de trabajo reales.

¿Por qué importa usarlo en el dispositivo?

Tus datos = tu control: Todo se ejecuta localmente, nada se envía a la nube.

Sin sincronización, sin registros, sin fugas: NativeMind no rastrea, almacena ni transmite tus datos, nunca.

Ejecuta modelos abiertos potentes localmente, sin problemas

Compatible con gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — rápido, privado y completamente en tu dispositivo.

La integración fluida con Ollama te permite cargar y cambiar modelos al instante, sin configuración.

Todo lo que necesitas Dentro de tu navegador

Resumir Páginas Web

Obtén resúmenes limpios y concisos de artículos o informes largos

Chatea Entre Pestañas

Haz preguntas y conserva el contexto, incluso entre diferentes sitios web y páginas.

Búsqueda Web Local

Pregunta cualquier cosa. NativeMind navega y responde directamente en tu navegador.

Traduce de Forma Inmersiva

Traducción de páginas con formato y contexto. Privacidad ante todo.

Usa LLM Local en tu Aplicación Web

API ligera en el navegador para ejecutar prompts y obtener respuestas de tu LLM local — sin SDK, sin servidor, totalmente controlado.

API Desktop ViewVer Documentación API >

Precios y Acceso

Uso Personal

Sin registro. Sin seguimiento. Solo instala y listo.

100% Gratis

Preguntas Frecuentes

No. NativeMind funciona completamente en tu dispositivo local. Nunca envía tus datos, indicaciones o contenido de página a servidores externos. Todo permanece en tu máquina.