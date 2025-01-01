Local par nature.
Privé par défaut.
Confidentialité absolue
100 % local. Pas de cloud. Vos données ne quittent jamais votre appareil.
Open-source
Entièrement open-source. Auditée, transparente et soutenue par la communauté.
Prêt pour les entreprises
Rapide, local et sécurisé — conçu pour les flux de travail réels.
Pourquoi l'IA locale est importante ?
Vos données = votre contrôle : Tout est exécuté localement — rien n'est envoyé au cloud.
Pas de synchronisation, pas de journaux, pas de fuites : NativeMind ne suit, ne stocke ni ne transmet vos données — jamais.
Exécutez des modèles open-source puissants en local et avec fluidité
Prend en charge gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — rapide, privé et entièrement local.
Une intégration fluide avec Ollama vous permet de charger et de changer de modèles instantanément, sans configuration.
Tout ce dont vous avez besoin Directement dans votre navigateur
Utilisez un LLM local dans votre application web
API légère dans le navigateur pour exécuter des prompts et obtenir des réponses de votre LLM local — pas de SDK, pas de serveur, entièrement contrôlé.
Tarifs et accès
Usage personnel
Pas de création de compte. Pas de suivi. Installez simplement et utilisez.