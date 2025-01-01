Votre IA.Vos données.
Zero cloud.

En se connectant aux LLM locaux d'Ollama, NativeMind offre les dernières fonctionnalités IA directement dans votre navigateur préféré — sans envoyer un seul octet aux serveurs cloud.

NativeMind - Your fully private, open-source, on-device AI assistant | Product Hunt
Demo

Local par nature.

Privé par défaut.

Confidentialité absolue

100 % local. Pas de cloud. Vos données ne quittent jamais votre appareil.

Open-source

Entièrement open-source. Auditée, transparente et soutenue par la communauté.

Prêt pour les entreprises

Rapide, local et sécurisé — conçu pour les flux de travail réels.

Pourquoi l'IA locale est importante ?

Vos données = votre contrôle : Tout est exécuté localement — rien n'est envoyé au cloud.

Pas de synchronisation, pas de journaux, pas de fuites : NativeMind ne suit, ne stocke ni ne transmet vos données — jamais.

Exécutez des modèles open-source puissants en local et avec fluidité

Prend en charge gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — rapide, privé et entièrement local.

Une intégration fluide avec Ollama vous permet de charger et de changer de modèles instantanément, sans configuration.

Tout ce dont vous avez besoin Directement dans votre navigateur

Résumer les pages web

Obtenez des résumés clairs et concis d'articles ou rapports longs

Web Summarization

Discussion entre onglets

Posez des questions et gardez le contexte — même entre différents sites web et pages.

Web Summarization

Recherche web locale

Posez n'importe quelle question. NativeMind navigue et répond directement dans votre navigateur.

Web Summarization

Traduisez de manière immersive

Traduction instantanée avec mise en forme intacte. Contexte respecté.

Web Summarization

Utilisez un LLM local dans votre application web

API légère dans le navigateur pour exécuter des prompts et obtenir des réponses de votre LLM local — pas de SDK, pas de serveur, entièrement contrôlé.

API Desktop ViewVoir la documentation API >

Tarifs et accès

Usage personnel

Pas de création de compte. Pas de suivi. Installez simplement et utilisez.

100% gratuit

Foire Aux Questions

Non. NativeMind fonctionne entièrement sur votre appareil local. Il n'envoie jamais vos données, demandes ou contenu des pages vers des serveurs externes. Tout reste sur votre machine.