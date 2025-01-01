ローカル優先。
プライバシー重視。
完全なプライバシー
100% オンデバイス。クラウドへの送信なし。あなたのデータがデバイスから離れることはありません。
オープンソース
完全オープンソース。監査可能で透明性が高く、コミュニティに支えられています。
エンタープライズ対応
高速・ローカル・セキュア — 日常業務にそのまま活用できます。
なぜオンデバイスが大切なのか？
データ＝コントロール：すべての処理はローカルで完結。クラウド送信は一切ありません
同期なし、ログなし、漏洩なし：NativeMind はあなたのデータを追跡・保存・送信しません。
強力なオープンモデルをローカルで快適に実行
gpt-oss、DeepSeek、Qwen、Llama、Gemma、Mistral をサポート — 高速・プライベート・完全オンデバイス。
Ollama とシームレスに連携し、設定不要でモデルを即時に読み込み・切り替えできます。
必要なすべてが あなたのブラウザに
ウェブアプリでローカル LLM を使用
ローカル LLM からプロンプトを実行し応答を取得する軽量なブラウザ内 API — SDK 不要、サーバー不要、完全制御。
価格とアクセス
個人利用向け
登録不要、追跡なし。インストールするだけですぐ使えます。
100% 無料
よくあるご質問
いいえ。NativeMind はすべての処理をお使いの端末内で完結させます。データやプロンプト、ページの内容を外部サーバーへ送信することは一切ありません。すべての情報はローカルに保持されます。