ローカル AI。データはあなたのもの。
クラウドゼロ。

Ollama のローカル LLM と接続することで、NativeMind は最新の AI 機能をお気に入りのブラウザ上で提供します — 一切の個人データをクラウドに送信することなく。

Demo

ローカル優先。

プライバシー重視。

完全なプライバシー

100% オンデバイス。クラウドへの送信なし。あなたのデータがデバイスから離れることはありません。

オープンソース

完全オープンソース。監査可能で透明性が高く、コミュニティに支えられています。

エンタープライズ対応

高速・ローカル・セキュア — 日常業務にそのまま活用できます。

なぜオンデバイスが大切なのか？

データ＝コントロール：すべての処理はローカルで完結。クラウド送信は一切ありません

同期なし、ログなし、漏洩なし：NativeMind はあなたのデータを追跡・保存・送信しません。

強力なオープンモデルをローカルで快適に実行

gpt-oss、DeepSeek、Qwen、Llama、Gemma、Mistral をサポート — 高速・プライベート・完全オンデバイス。

Ollama とシームレスに連携し、設定不要でモデルを即時に読み込み・切り替えできます。

必要なすべてが あなたのブラウザに

ウェブページの要約

長文の記事やレポートを、すっきり簡潔にまとめます。

タブをまたいで会話

複数のページ間でもコンテキストを維持したまま、スムーズにやり取りできます。

ローカルウェブ検索

その場で聞いて、ブラウザ上で即検索・即回答。すべてローカルで完結します。

ページ翻訳

レイアウトを保ったままページ全体を即時翻訳します。文脈を理解し、プライバシーにも配慮します。

ウェブアプリでローカル LLM を使用

ローカル LLM からプロンプトを実行し応答を取得する軽量なブラウザ内 API — SDK 不要、サーバー不要、完全制御。

価格とアクセス

個人利用向け

登録不要、追跡なし。インストールするだけですぐ使えます。

100% 無料

よくあるご質問

いいえ。NativeMind はすべての処理をお使いの端末内で完結させます。データやプロンプト、ページの内容を外部サーバーへ送信することは一切ありません。すべての情報はローカルに保持されます。