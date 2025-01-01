Sua IA.Seus Dados.
Zero Nuvem.

Ao se conectar com LLMs locais da Ollama, NativeMind oferece as mais recentes capacidades de IA diretamente no seu navegador favorito — sem enviar um único byte para servidores na nuvem.

Local por Natureza.

Privado por Padrão.

Privacidade Absoluta

100% no dispositivo. Sem nuvem. Seus dados nunca saem da sua máquina.

Código Aberto

Totalmente open-source. Auditável, transparente e com suporte da comunidade.

Pronto para Empresas

Rápido, local e seguro — desenvolvido para fluxos de trabalho reais.

Por Que Importa Ser No Dispositivo?

Seus dados = seu controle: Tudo é executado localmente — nada é enviado para a nuvem.

Sem sincronização, sem registros, sem vazamentos: NativeMind não rastreia, armazena ou transmite seus dados — nunca.

Execute Poderosos Modelos Abertos Localmente, Sem Complicações

Suporta gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — rápido, privado e completamente no dispositivo.

A integração perfeita com Ollama permite carregar e alternar modelos instantaneamente, sem configuração.

Tudo o Que Você Precisa Dentro do Seu Navegador

Resumir Páginas Web

Obtenha resumos limpos e concisos de artigos ou relatórios longos

Conversar Entre Abas

Faça perguntas e mantenha o contexto — mesmo entre diferentes sites e páginas.

Pesquisa Local na Web

Pergunte qualquer coisa. NativeMind pesquisa e responde diretamente no seu navegador.

Traduzir de Forma Imersiva

Tradução instantânea com formatação preservada e respeito ao contexto.

Use LLM Local em sua Aplicação Web

API leve no navegador para executar prompts e obter respostas do seu LLM local — sem SDK, sem servidor, totalmente controlado.

API Desktop ViewVer Documentação da API >

Preços e Acesso

Uso Pessoal

Sem necessidade de registro. Sem rastreamento. Basta instalar e usar.

100% Gratuito

Perguntas mais Frequentes

Não. O NativeMind funciona inteiramente no seu dispositivo local. Ele nunca envia seus dados, solicitações ou conteúdo de páginas para servidores externos — jamais. Tudo permanece na sua máquina.