Local por Natureza.
Privado por Padrão.
Privacidade Absoluta
100% no dispositivo. Sem nuvem. Seus dados nunca saem da sua máquina.
Código Aberto
Totalmente open-source. Auditável, transparente e com suporte da comunidade.
Pronto para Empresas
Rápido, local e seguro — desenvolvido para fluxos de trabalho reais.
Por Que Importa Ser No Dispositivo?
Seus dados = seu controle: Tudo é executado localmente — nada é enviado para a nuvem.
Sem sincronização, sem registros, sem vazamentos: NativeMind não rastreia, armazena ou transmite seus dados — nunca.
Execute Poderosos Modelos Abertos Localmente, Sem Complicações
Suporta gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — rápido, privado e completamente no dispositivo.
A integração perfeita com Ollama permite carregar e alternar modelos instantaneamente, sem configuração.
Tudo o Que Você Precisa Dentro do Seu Navegador
Use LLM Local em sua Aplicação Web
API leve no navegador para executar prompts e obter respostas do seu LLM local — sem SDK, sem servidor, totalmente controlado.
Preços e Acesso
Uso Pessoal
Sem necessidade de registro. Sem rastreamento. Basta instalar e usar.