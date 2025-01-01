Ваш AI.Ваши данные.
Без облака.

Подключаясь к локальным LLM Ollama, NativeMind предоставляет последние возможности AI прямо в вашем любимом браузере — без отправки ни одного байта на облачные серверы.

Demo

Локальный по своей природе.

Приватный по умолчанию.

Абсолютная конфиденциальность

100% на устройстве. Без облака. Ваши данные никогда не покидают ваше устройство.

Открытый исходный код

Полностью с открытым исходным кодом. Доступен для проверки, прозрачен и поддерживается сообществом.

Готов к использованию в бизнесе

Быстрый, локальный и безопасный — разработан для реальных рабочих процессов.

Почему локальный AI имеет значение?

Ваши данные = ваш контроль: все работает локально — ничего не отправляется в облако.

Без синхронизации, журналов и утечек: NativeMind не отслеживает, не сохраняет и не передает ваши данные — никогда.

Запускайте мощные открытые модели локально и легко

Поддержка gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — быстро, приватно и полностью на устройстве.

Интеграция Ollama позволяет мгновенно загружать и переключать модели без настройки.

Все, что вам нужно внутри вашего браузера

Резюмировать веб-страницы

Получайте четкие и краткие резюме длинных статей или отчетов

Общайтесь между вкладками

Перевод страниц с форматом и учетом контекста. Приватность сохранена.

Местный поиск в интернете

Спрашивайте о чем угодно. NativeMind выполняет поиск и отвечает непосредственно в вашем браузере.

Перевод с погружением

Мгновенный перевод с сохранением формата и учетом контекста.

Используйте локальную LLM в вашем веб-приложении

Легкий API внутри браузера для выполнения промптов и получения ответов от вашей локальной LLM — без SDK, без сервера, полный контроль.

Цены и доступ

Личное использование

Без регистрации. Без отслеживания. Просто установите и используйте.

100% бесплатно

Часто задаваемые вопросы

Нет. NativeMind работает полностью на вашем локальном устройстве. Он никогда не отправляет ваши данные, запросы или содержимое страниц на внешние серверы. Все остается на вашем устройстве.