Локальный по своей природе.
Приватный по умолчанию.
Абсолютная конфиденциальность
100% на устройстве. Без облака. Ваши данные никогда не покидают ваше устройство.
Открытый исходный код
Полностью с открытым исходным кодом. Доступен для проверки, прозрачен и поддерживается сообществом.
Готов к использованию в бизнесе
Быстрый, локальный и безопасный — разработан для реальных рабочих процессов.
Почему локальный AI имеет значение?
Ваши данные = ваш контроль: все работает локально — ничего не отправляется в облако.
Без синхронизации, журналов и утечек: NativeMind не отслеживает, не сохраняет и не передает ваши данные — никогда.
Запускайте мощные открытые модели локально и легко
Поддержка gpt-oss, DeepSeek, Qwen, Llama, Gemma, Mistral — быстро, приватно и полностью на устройстве.
Интеграция Ollama позволяет мгновенно загружать и переключать модели без настройки.
Все, что вам нужно внутри вашего браузера
Используйте локальную LLM в вашем веб-приложении
Легкий API внутри браузера для выполнения промптов и получения ответов от вашей локальной LLM — без SDK, без сервера, полный контроль.
Цены и доступ
Личное использование
Без регистрации. Без отслеживания. Просто установите и используйте.